جمهورية التشيك تنتج لقاحا ضد كورونا

أعلنت حكومة جمهورية التشيك ،اليوم الاثنين ، أنها ستنتج لقاحا ضد كورونا بتنسيق مع مصنعين أمريكيين .

وأوضح رئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش ،في تصريح صحافي ، أن مصنع شركة الأدوية الأمريكية “نوفافاكس” المتواجد بجمهورية التشيك ، سيبدأ الإنتاج التسلسلي للقاح ضد الفيروس التاجي ،على أساس توريده إلى السوق العالمية في شهر أبريل القادم .

وأشار ذات المصدر الى أنه يتم حاليا اختبار العقار في المملكة المتحدة ،مضيفا أن نجاعة اللقاح تصل الى حوالي 90 في المائة .

وتخطط شركة “نوفافاكس” الأمريكية لإنتاج حوالي مليار جرعة من اللقاح ، سيتم إنتاج جزء كبير منها في جمهورية التشيك.