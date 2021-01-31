المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يجدد فوزه

جدد المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة، فوزه على نظيره البانامي بعدما انتصر عليه بأربعة أهداف لهدفين، في المباراة الودية الثانية التي جمعتهما ،اليوم الأحد، بمركب محمد السادس لكرة القدم بالمعمورة.

ووقع أهداف النخبة الوطنية كل من إدريس الرايس فني في مناسبتين وعبد العزيز بوخريص وأنس العيان.

وتمكن المنتخب البانامي من تسجيل هدفه الأول بواسطة اللاعب هيرست برايان، في حين وقع ميلرود رومان الهدف الثاني.

وكانت النخبة الوطنية قد فازت ،أمس (السبت)، على منتخب باناما بستة أهداف لهدف واحد.

يذكر أن هاتين المبارتين الوديتين تدخلان في إطار استعدادات المنتخب الوطني للمشاركة في نهائيات كأس العالم التي ستجرى بليتوانيا.

(و م ع)