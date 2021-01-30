مقترح قانون لمنع تزويج القاصرات

بادرت المجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية بمجلس النواب بتقديم مقترح قانون يقضي بتعديل مدونة الأسرة، يهدف إلى وضع حد لتزويج الطفلات القاصرات بشكل نهائي.

وطالب المقترح بالتنصيص صراحة على أن أهلية الزواج هي 18 سنة كاملة، وإلغاء الاستثناء الذي أصبح قاعدة لتزويج الطفلات، عبر نسخ ومراجعة فصول مدونة الأسرة، بما يتلاءم ومقتضيات دستور 2011، والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادق عليها المغرب.

ورغم تنصيص المادة 13 من مدونة الأسرة على أنه من بين الشروط الواجب توفرها في عقد الزواج «أهلية الزوج والزوجة»، وتأكيد المادة 19 على أن الأهلية تكتمل بإتمام الفتى والفتاة المتمتعين، بقواهما العقلية، ثماني عشرة سنة شمسية، إلا أن المدونة نصت بالمقابل في المادة 20 على أنه «لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية …».

وأكدت المجموعة أن الاستثناء الذي يخول لقاضي الأسرة المكلف بالزواج، بأن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية، وعدم التقيد بالقاعدة الأولية المتعلقة بشرط الأهلية المنصوص عليها في المادة 19، يوضح أن الأمر يتعلق «بالتزويج» بحمولته القسرية، لانتفاء الأهلية القانونية لدى الطفلات، في إبرام عقود الزواج وانعدام الرضى محددا أساسيا في التصرفات.

برحو بوزياني