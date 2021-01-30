تعامل خاص مع أطفال “ديسليكسيا”

من المهم تشجيعهم على رفض التنمر ونصائح باستخدام الصور بدل الكلمات

تجد الكثير من الأسر، صعوبة في التعامل مع أطفال “ديسليكسيا”، أو الذين يجيدون صعوبات في التعلم، إذ غالبا ما يقعون في أخطاء تؤثر على الطفل وتفاقم وضعه. ومن بين النصائح التي يقدمها الاختصاصيون في ما يتعلق بطرق التعامل مع هذه الفئة من الأطفال، الحرص على تخصيص وقت يومي لقراءة الكتب مع الطفل. فيمكن أن يقرأ أحد الأبوين قصصا مشوقة له، مع تعليمه قراءة الحروف والتهجئة وطلب القراءة منه.

وينصح بالتحلي بالصبر مع تشجيع الطفل وتحفيزه على القراءة بشكل إيجابي دون عصبية أو إجهاد، صحيح أن الأمر قد يتطلب وقتا ومجهودا كبيرين، ولكن القراءة المستمرة هي أفضل وسيلة للتعامل مع هذه الصعوبة.

ومن بين النصائح، وضع نظام وروتين يومي للطفل، باستخدام لوحة مرئية توضح الخطوات التي على الطفل القيام بها فور عودته من المدرسة، ويمكن استخدام صور بدلا من الكلمات، مع وضع اللوحة في مكان يستطيع رؤيته تبين أن عليه غسل يديه، ثم تبديل ملابسه، ثم تناول الغذاء وباقي الخطوات، التي عليه القيام بها عند عودته.

الأطفال الذين يعانون “الديسليكسيا”، يجدون صعوبة في الكتابة أيضا، لذلك من المهم تقديم المساعدة والدعم لهم لتطوير هذه المهارة، إذ ينصح بالجلوس مع الطفل وتشجيعه على الكتابة ومنحه مكافأة إذا أنهى مهمته دون أي مشكل.

ولأنه غالبا ما يتعرض الأطفال الذين يعانون صعوبات في التعلم للتنمر، من المهم أن تتحدث معهم، والتأكيد لهم أنه لا يمكن لهم تقبل التنمر أو السكوت إذا تعرض للأذى، مع تشجيعهم على إخبار المعلمين لطلب حمايتهم من المتنمرين، وألا يخافوا من إخبار أسرهم.

وينصح أيضا بمنح الطفل العديد من الاستراحات أثناء دراسته وتقسيم الفترات التي عليه الجلوس خلالها للدراسة، يقوم أثناءها بنشاط يساعده على الاسترخاء، مع تجنب إجهاده بالدراسة وأداء الواجبات لضمان استمرار تحسنه وعدم كرهه للدراسة.

إ.ر



