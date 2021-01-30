أسباب سمرة المناطق الحساسة

تعاني الكثير من النساء اسمرار المناطق الحساسة، وهو ما يزعجهن بدرجة كبيرة. ومن بين أسباب تغير لون تلك المناطق، عدم النظافة الشخصية، خاصة في فترات الصيف وخلال الدورة الشهرية، ما يزيد من اسمرار المناطق الحساسة وتحت الإبطين، إضافة إلى استخدام الملابس غير القطنية، التي تولد حرارة جراء الاحتكاك ما يؤثر على لون البشرة، والأكثر من ذلك، أنها لا تمتص العرق.

وتضم لائحة مسببات تغير لون المناطق الحساسة، الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على بهارات كثيرة، لأنها تزيد التعرق وتؤثر على البشرة، وكذلك الأطعمة التي تسبب حساسية وتنتج بثورا تتحول إلى بقع غامقة مع مرور الوقت، سيما إذا لم تعالج مبكرا.

كما أن بعض أنواع المراهم الطبية أو العلاجات تسبب اسمرار البشرة، إلى جانب بعض مزيلات العرق التي تمنع تنفس البشرة وتسبب الاسمرار بسبب تراكم العرق، وغلق المسام، إضافة إلى استخدام العطور وكريمات التعطير للجسم والتي تغلق المسام وتؤدي لاسمرار البشرة أكثر.

ومن بين الأسباب أيضا، استخدام شفرة الحلاقة لإزالة الشعر وبطريقة خاطئة، إذ أنها تسبب جروحا والتهابات تلتئم ببعض بنية اللون، إضافة إلى عدم الانتظام في إزالة الشعر في تلك المناطق، إذ أن كثرة التعرق تفاقم المشكل.

ويتأثر لون البشرة في بعض الحالات المرضية ، إذ يشدد الاختصاصيون، على استشارة الطبيب، فور الانتباه إلى تغير اللون وازدياده، من أجل العلاج المبكر.

إ.ر

