3 فوائد لـ”اللويزة”

تعتبر “اللويزة” من الأعشاب التي يقبل عليها الكثير من المغاربة، نظرا لفوائدها الكثيرة، إذ أنها تحسن المزاج، وتساعد على التخفيف من مشاعر التوتر والقلق والاكتئاب، وتهدئة الجهاز العصبي، كما أنّها تساهم في التخفيف من التعب والأرق. وتعد “اللويزة” مفيدة لصحة الأمعاء والفم، إذ تحافظ على صحة القناة الهضمية، وتخفف اضطرابات الجهاز الهضمي مثل الإسهال، والقيء، كما أنها تمكن من التخلص من الانتفاخ، والغازات المزعجة، والتقلصات. ومن بين فوائد استهلاك “اللويزة” دون المبالغة في ذلك، أنها تساعد على تسكين الألم، إذ تتميز ببعض الخصائص المضادة للالتهابات، والتي تعمل على معالجة نزلات البرد، وارتفاع درجة حرارة الجسم، كما أنها تخفف من الأوجاع التي تصيبه، وتعد أيضا من العلاجات الفعالة للصداع النصفي، والتخلص من التهابات الحلق.

إ. ر