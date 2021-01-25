أخنوش : مساحة الزراعات الخريفية المحروثة بلغت 5,35 مليون هكتار

قال وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عزيز أخنوش، اليوم الاثنين بالرباط، إن المساحة المحروثة من الزراعات الخريفية الرئيسية بلغت إلى حدود 22 يناير الجاري 5,35 مليون هكتار، منها 9 في المائة مسقية، أي بارتفاع قدره (+ 9 في المائة) مقارنة مع الموسم الفارط، منها 94 في المائة تمت بطريقة ميكانيكية.

وأبرز أخنوش، في معرض رده على سؤال محوري حول “الموسم الفلاحي الحالي” بمجلس النواب، أن مبيعات بذور الحبوب المعتمدة بلغت حوالي مليون و193 ألف و500 قنطار، أي ما يناهز 75 في المائة من الموفورات، يمثل منها القمح اللين (69 في المائة)، والقمح الصلب (23 في المائة)، والشعير (8 في المائة).

كما بلغت المساحة المزروعة، حسب الوزير، ما يناهز 4,88 مليون هكتار (منها 9 في المائة سقوية)، همت بالخصوص الحبوب الخريفية الرئيسية على مساحة 4,2 مليون هكتار، أي 86 في المائة من البرنامج، مبرزا أن الحالة النباتية مرضية، ومشيرا إلى أنه تم زرع 51 ألف و800 هكتار خلال الفترة الممتدة ما بين 15 إلى 21 يناير 2021، 89 في المائة منها تخص الحبوب.

وتابع أنه تم كذلك زرع 51 ألف و82 هكتارا في إطار برنامج إكثار بذور الحبوب الخريفية، منها 40 في المائة مسقية، أي 91 في المائة من البرنامج المحدد (56 ألف هكتار)، وزرع القطاني الغذائية على مساحة قدرها 173 ألف و560 هكتار (+4 في المائة)، تهم بالخصوص الفول ( 56 في المائة)، والعدس (21 في المائة)، والجلبانة (20 في المائة)، وزرع الخضروات الخريفية على مساحة 100 ألف و900 هكتار، أي 96 في المائة من البرنامج المسطر (105 ألف هكتار).

وأشار المسؤول الحكومي، إلى أنه تم إطلاق برنامج الخضروات الشتوية وبرمجة 15 ألف هكتار، أي 18 في المائة من البرنامج المسطر (85 ألف هكتار لإنتاج مرتقب قدره 2,7 مليون طن).

( و م ع)