337 إصابة جديدة و1031 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الإثنين، عن تسجيل 337 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و 1031 حالة شفاء، و22 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 466 ألف و626 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 443 ألف و472 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 95 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 8172 حالة، بنسبة فتك قدرها 1,8 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة بين كل من جهات طنجة-تطوان-الحسيمة (69)، و الدار البيضاء-سطات (56)، و، والرباط-سلا-القنيطرة (52)، وسوس-ماسة (52)، والشرق (52)، ودرعة-تافيلالت (13)، وفاس-مكناس (12) ومراكش- آسفي (9) ، والداخلة-وادي الذهب (8) ، وجهة العيون الساقية الحمراء (7) وبني ملال-خنيفرة (5)، و كلميم-واد نون (2).

أما الوفيات، فتتوزع على جهات الدار البيضاء-سطات (7 حالات)، والشرق (6) ، وحالتي وفاة بجهات طنجة-تطوان-الحسيمة ودرعة-تافيلالت وفاس-مكناس، كما تم تسجيل حالة بجهات مراكش- أسفي و العيون الساقية الحمراء وكلميم واد نون .

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يبلغ 1284,1 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 0.9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 14 ألفا و982 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة بأقسام الإنعاش والعناية المركزة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 36 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 767 حالة، 59 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و407 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة بـ(كوفيد-19)، فقد بلغ 24,3 في المائة.