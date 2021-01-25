أخبار وطنية ورياضية مثيرة ومهمة في عدد غد (الثلاثاء) من “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد غد (الثلاثاء)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا منها “أباطرة مقنعون يعذبون تاجري مخدرات” و”ضغوط بيجيديين تبكي العثماني”، ثم حوار بعنوان “فيشر: كل رؤساء أمريكا مع الحكم الذاتي”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “ملثمون يسطون على سيارات”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “التحكيم في قفص الاتهام من جديد”.