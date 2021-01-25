الحافلات الجديدة للبيضاء تدخل الخدمة في الأسابيع المقبلة

سيتعين على سكان البيضاء الانتظار قليلا مرة أخرى، قبل تمكنهم من ركوب حافلات جديدة تم التعهد بتوفيرها منذ التوقيع في أكتوبر 2019، على عقد التدبير المفوض بين 18 جماعة ومؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء) وشركة “ألزا”.

وحسب سعيد رفيق رئيس مؤسسة (البيضاء) فإن وصول حافلات جديدة إلى العاصمة الاقتصادية، وجهة البيضاء سطات، هي مسألة وقت فقط وسيتم ذلك في غضون أسابيع قليلة.

وأضاف رفيق، وهو أيضا رئيس الجماعة القروية بني يخلف (عمالة المحمدية)، في تصريح خاص لوكالة المغرب العربي للأنباء، “نحن نعمل على ضمان تشغيل الحافلات الجديدة بحلول نهاية فبراير المقبل على أبعد تقدير، إن لم يكن قبل ذلك”.

وستبدأ عملية تجديد الحظيرة ب 400 حافلة، علما أن تغطية الشبكة ستنتقل من 47 إلى 57 خطا على مستوى 18 جماعة وهي البيضاء، المشور ، المحمدية ، عين حرودة ، بني يخلف ، النواصر ، بوسكورة ، أولاد صالح ، دار بوعزة ، مديونة ، الهراويين وتيط مليل ، الشلالات ، سيدي موسى المجدوب ، سيدي موسى بن علي ، المجاطية أولاد الطالب ومديونة وسيدي حجاج واد حصار.

(و م ع)