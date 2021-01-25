التلقيح ضد كوفيد: تسخير الموارد البشرية واللوجستية

من المقرر أن تنطلق خلال الأسبوع الجاري عملية التلقيح ضد كوفيد -19 في عموم التراب الوطني، وهي العملية التي تطلبت تعبئة وسائل وإمكانيات كبرى.

ومن أجل إنجاح هذه العملية غير المسبوقة ، تم تسخير موارد بشرية ولوجستية كبيرة من قبل المملكة ، تتوفر تفاصيلها على البوابة الرقمية www.liqahcorona.ma المخصصة حصريا من قبل وزارة الصحة لهذا الغرض.

لنجاح هذه العملية، تمت تعبئة 2880 مؤسسة رعاية صحية أولية.

تعبئة شاملة في صفوف مهنيي الصحة

تمت تعبئة غالبية مهنيي الصحة بالإضافة إلى عدد كبير من محطات التلقيح التي سيتم إلحاقها بها لتطوير أنشطة التلقيح.