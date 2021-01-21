ستراسبورغ : توقيع كتاب “محمد السادس، رؤية ملك: أعمال وطموحات” لمؤلفه جان ماري هيدت

قدم الأكاديمي والكاتب الفرنسي-السويسري، جان ماري هيدت، مساء أمس (الأربعاء)، مؤلفا بعنوان “محمد السادس، رؤية ملك: أعمال وطموحات”، في إطار لقاء مناقشة نظمته القنصلية العامة للمملكة بستراسبورغ.

وعرف هذا اللقاء الذي نشطه هيدت، وأداره إدريس القيسي، القنصل العام للمملكة بالمدينة الألزاسية، مشاركة أفراد الجالية المغربية التابعة للدائرة القنصلية، وأعضاء الجالية اليهودية المغربية المقيمة بستراسبورغ، وأصدقاء المغرب، فضلا عن جمهور من مختلف المشارب، في إطار الاحترام الكامل للتدابير الصحية الجاري بها العمل.

وبعد توطئة للدبلوماسي المغربي، الذي قدم المؤلف واستعرض الخطوط العريضة لهذا الإصدار، تقاسم هيدت الذي يعد عضوا بالمجلس العلمي لمرصد الدراسات الجيوسياسية، ورئيسا شرفيا لمؤتمر المنظمات الدولية غير الحكومية بمجلس أوروبا، مع الحضور، المحاور التي تناولها في هذا الكتاب، والتي تعكس رؤيته لمغرب اليوم.

وبنفس المناسبة، سلط الأكاديمي الفرنسي-السويسري الضوء على الأعمال التي تباشرها المملكة خلف قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مغرب حديث يفرض نفسه على الساحة الدولية.

وتطرق من جهة أخرى للإصلاحات الاجتماعية، الاقتصادية، القانونية والسياسية المنفذة، خلف قيادة جلالة الملك، منذ اعتلائه العرش، منوها بدور المغرب باعتباره رائدا إقليميا وبعلاقته مع إفريقيا.

وحرص هيدت على توضيح الجهد الكبير الذي بذله من أجل التحقق من أهمية ودقة المعلومات الواردة في هذا المؤلف، مؤكدا أنه اشتغل في حرية كاملة.

وفي ختام هذا العرض، ناقش الحضور مظاهر التقدم المحرزة من قبل المملكة على الصعيدين الداخلي والدولي، مشيدين بالجهود المبذولة من طرف المغرب في هذا الاتجاه.

(و م ع)