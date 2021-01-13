أش واقع للقاح ؟ “سينوفارم” تؤكد استقالة مديرها العام

اهتز العالم اليوم الأربعاء، على خبر استقالة لي زيمينغ، الرئيس المدير العام لمجموعة “سينوفارم”، المنتجة للقاح ضد كورونا، الذي ينتظر المغرب جرعات منه، ولي هوي، الرئيس التنفيذي وعضو اللجنة الاستراتيجية ولجنة التدقيق، حسب بلاغين لبورصة هونكونغ.

وفي وقت اكتفى البلاغ بإرجاع الإستقالة إلى “أسباب شخصية”، ذكرت سينوفارم إن المسؤولين الحاليين “يؤدون واجباتهم بشكل طبيعي”، مضيفة أنه تم تعيين يو تشينغ مينغ مديرا جديدا لمجلس الإدارة.

وفقدت الشركة 1.8٪ من قيمة أسهمها بعد خبر الاستقالة.

وتعتبر سينوفارم، الشركة الوحيدة التي نال لقاحها ضد كورونا موافقة السلطات الصينية، لتوزيعه على الصعيدين الوطني والدولي، إذ تنتظر دول كثيرة التوصل بجرعات منه، من بينها المغرب والأردن، في وقت توصلت به أخرى مثل مصر والإمارات.