الولايات المتحدة: الدكتور السلاوي يستقيل من منصبه رئيسا لعملية (راب سبيد)

قدم الدكتور منصف السلاوي، رئيس المستشار الرئيسي لعملية (راب سبيد) الخاصة بتطوير اللقاح المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في الولايات المتحدة، استقالته بناء على طلب من الإدارة الأمريكية المقبلة، حسب ما نقلت وسائل إعلام أمريكية اليوم الأربعاء.

وسيغادر العالم المغربي-الأمريكي منصبه في غضون شهر واحد بعدما قاد الجهود غير المسبوقة للحكومة الأمريكية لتطوير لقاح آمن وفعال ضد فيروس كوفيد-19، قبل متم 2020.

وكان الدكتور السلاوي المختص في علم المناعة البشرية أعلن في وقت سابق عزمه الاستقالة بمجرد وصول لقاحين وعلاجين لكوفيد-19 إلى الأسواق، وهو ما حدث بالفعل الشهر الماضي مع إقرار السلطات الصحية الأمريكية للقاحي موديرنا وفايزر، إلا أنه أكد خلال الأسبوع المنصرم رغبته في البقاء في منصبه “من أجل ضمان استمرار العملية بشكل جيد خلال الفترة الانتقالية”.

ورغم أن حملة التلقيح لم تكن سريعة كما كان مأمولا في الولايات المتحدة، إلا أن سرعة تطوير لقاح تحت إشراف الدكتور السلاوي، تجاوزت التوقعات، حيث تم الترخيص بالولايات المتحدة للقاحين بفعالية بنسبة 95 في المائة في أقل من سنة.

(و م ع)