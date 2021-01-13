“لارام” تعلن عن إطلاق خط مباشر بين الداخلة وباريس

أعلنت شركة الخطوط الملكية المغربية، اليوم الأربعاء، عن إطلاق خطها الجوي المباشر الرابط بين باريس والداخلة ابتداء من 12 فبراير 2021، بشراكة وثيقة مع المكتب الوطني المغربي للسياحة.

وقالت الشركة، في بلاغ لها، إنها ستقوم، لأول مرة في تاريخها، بالربط الجوي المباشر بين الداخلة والقارة الأوربية (باستثناء جزر الكناري) عبر رحلة لباريس لا تتجاوز مدتها 4 ساعات ونصف.

وأوضح البلاغ أن الشركة الوطنية تضع رهن إشارة زبنائها رحلتين في الأسبوع (الثلاثاء والجمعة)، وستبرمج الرحلات انطلاقا من باريس في الساعة التاسعة وخمسة وأربعين دقيقة صباحا لتصل إلى الداخلة في الثانية وخمسة وعشرين دقيقة زوالا. كما تبرمج الرحلات انطلاقا من الداخلة في الثالثة وخمسة وعشرين دقيقة زوالا لتصل إلى باريس في السابعة وخمسة وأربعين دقيقة مساء .

وأضافت الشركة أن المكتب الوطني المغربي للسياحة اختار تفعيل هذا الخط مع الشركة الوطنية للمساهمة في الدفع بهذه الوجهة السياحية المهمة.

(و م ع)