“الضمان الاجتماعي” و”حصيلة الأمن الوطني” و”اعتقالات في محل للتدليك الجنسي” على “الصباح”

سيكون قراء جريدة “الصباح”، على موعد مع مجموعة من الأخبار المثيرة والهامة والجديدة، التي سيجدونها ضمن عدد يومي (السبت) و(الأحد)، بدءا من صفحتها الأولى التي تتضمن أخبارا عن “الضمان الاجتماعي…السكتة القلبية” وعن “جماعات تعرقل تنفيذ الأحكام”، مرورا بصفحات ملف نهاية الأسبوع بعنوان “سنة للنسيان”، ثم “خاص” بعنوان “الأمن الوطني…حصيلة استثنائية”، وأيضا صفحات حوادث، التي تتضمن مقالا بعنوان “اعتقالات في محل للتدليك الجنسي”، وصولا إلى الصفحات الرياضية، التي من بين مواضيعها “فيفا يفسد فرحة الأشبال” بعد إلغاء مونديال الشباب 2021.