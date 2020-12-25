تعبئة 68 مركزا للتلقيح ضد كورونا بالصويرة

أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالصويرة، زكريا آيت لحسن ، أمس (الخميس)، أن المندوبية عبأت 68 مركزا للتلقيح و 72 فريقا طبيا على مستوى الإقليم وذلك في إطار عملية التلقيح المكثفة ضد كوفيد -19.

وقال آيت لحسن، إنه من بين هذه المراكز الـ 68، توجد أربع مراكز ببلدية الصويرة بالإضافة إلى نقطة تلقيح ثابتة على مستوى المدينة، في حين يتم توزيع الباقي على مختلف الجماعات المحلية التابعة للإقليم.

وفيما يتعلق بفرق التلقيح ، أوضح المسؤول أنها تتكون من 183 ممرضة و23 طبيبا وعناصر من الهلال الأحمر المغربي وطلبة من المعهد العالي للتمريض والمهن التقنية الصحية الذين خضعوا لدورات تكوينية متخصصة، مشددا على التعبئة الجماعية لجميع المهنيين الصحيين، على مستوى الإقليم لضمان نجاح هذه العملية على نطاق واسع.