250 مليون درهم لتطوير المقاولة السياحية بسوس

حدد الغلاف المالي الذي سيتم رصده من أجل إحداث آلية تحمل اسم “إنماء سياحة”، وتختص بتسريع تطوير المقاولة السياحية في جهة سوس ماسة، بما قدره 250 مليون درهم.

وسيتم رصد هذا المبلغ في إطار شراكة بين كل من وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، ومجلس جهة سوس ماسة، الذي صادق في دورته العادية الأخيرة على اتفاقية شراكة لأجل هذه الغاية.

وأفاد تقرير للمجلس الجهوي أن طرفي اتفاقية الشراكة سيساهم كل واحد منهما بنصف المبلغ المحدد، أي 125 مليون درهم، سيتم تحويلها على شكل أقساط في الفترة ما بين سنتي 2020 و 2024 بالنسبة لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي. وما بين سنتي 2021 و 2024 بالنسبة لمجلس جهة سوس ماسة.

وحسب المصدر نفسه، فإن اتفاقية الشراكة المصادق عليها من طرف المجلس الجهوي تنص على “إحداث آلية لمواكبة المقاولات السياحية الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا بجهة سوس ماسة”. كما تحدد الاتفاقية ” المبادئ العامة المتعلقة بمضمون آلية “إنماء سياحة”، وأهدافها، ومراحلها، وإجراءات تنفيذها، وكذا كيفيات تمويل واشتغال هذه الآلية”.