المخزون المائي لجهة طنجة…800 مليون متر مكعب

اقترب المخزون المائي بالسدود الواقعة بتراب جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، إلى حدود الاثنين الماضي، من 800 مليون متر مكعب.

وحسب تقرير لقطاع الماء، التابع لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، فقد بلغ المخزون المائي لسدود الجهة 795.36 مليون متر مكعب، ما يعادل 63.78 في المائة من السعة الإجمالية لسدود الجهة البالغة 1246.86 مليون متر مكعب.

وبلغ حجم المخزون المائي بسد وادي المخازن بإقليم العرائش، وهو أكبر سدود الجهة، حوالي 579.6 مليون متر مكعب، أي بنسبة ملء تصل إلى 86.1 في المائة، مقابل 637.2 مليون متر مكعب و94.7 في المائة كمعدل ملء العام الماضي.

وبعمالة طنجة-أصيلة، بلغ حجم المخزون المائي بسد 9 أبريل 40.9 مليون متر مكعب (13.6 في المائة) مقابل 81.7 مليون متر مكعب (27.2 في المائة) العام الماضي، فيما ناهزت حقينة سد ابن بطوطة 3 ملايين متر مكعب (10.4 في المائة) مقابل 8 ملايين متر مكعب (27.4 في المائة) قبل عام.