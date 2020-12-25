مطاعم المول خارج قرار الحكومة

يبدو أن مطاعم المركبات التجارية بالبيضاء، ليست معنية بقرار الحكومة الذي يقضي بإغلاق جميع مطاعم العاصمة الاقتصادية لمدة ثلاثة أسابيع، وهو القرار الذي ضرب في مقتل أصحاب هذه المطاعم، الذين ما كادوا يتنفسون الصعداء بعد فترة إغلاق طويلة بسبب الحجر الصحي تفاديا لانتشار فيروس “كورونا”، حتى نزل عليهم القرار الجديد مثل الصاعقة، علما أنهم أدوا ما عليهم من ضرائب ولم يستفيدوا من أي عفو ضريبي.

وعاين موقع “الصباح” أمس (الخميس)، عددا من المطاعم الموجودة بمركب تجاري شهير، تقدم وجباتها للزبائن بشكل عادي، في الوقت الذي اضطرت مطاعم وسط المدينة إلى الإغلاق بشكل نهائي، بما يترتب عن ذلك من خسارات مادية مهمة وتشريد للعديد من عائلات العاملين فيها من ندل وطباخين وعاملات، علما أن مطاعم أخرى استمرت في تقديم خدماتها عن بعد.

وخلف القرار الحكومي استياء كبيرا لدى أرباب المطاعم، الذين لم يفهموا خلفياته، خاصة أن الحكومة لم تكلف نفسها عناء تفسير أو توضيح هذا القرار، مكتفية ببلاغ رسمي يكتنفه الكثير من الغموض وانعدام الوضوح.

وفي إطار التدابير الاحترازية للحد من تفشي الوباء، أجبرت الحكومة المطاعم والمقاهي على غلق أبوابها وتوقيف الخدمة على الثامنة مساء، وهو توقيت الذروة الذي تستقبل فيه هذه المحلات زبائنها، مما تسبب في تراجع كبير لأرباحها، قبل أن تقرر قبل أيام الإغلاق الكلي للمطاعم بمجموعة من المدن، منها العاصمة الاقتصادية، وذلك لمدة ثلاث أسابيع كاملة. وهو القرار الذي يتزامن صدوره مع الاحتفالات بحلول رأس السنة الجديدة.

نورا الفواري