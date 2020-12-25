الإرث الموسيقي اليهودي على دوزيم

سيكون مشاهدو القناة الثانية على موعد بعد غد (الأحد)، مع الفيلم الوثائقي “في عينيك، أرى وطني”، للمخرج كمال هشكار، وهو الفيلم الذي يتطرق إلى الإرث الموسيقي اليهودي المغربي، من خلال أربع شخصيات مركزية من بينها نطع الخيام، المغنية الإسرائيلية من أصل يهودي مغربي التي ولد والدها في تنغير ووالدتها في البيضاء، وزوجها عازف البيانو أميت حاي كوهن، من أصول يهودية مغربية أيضا.

ويستمر هشكار، الذي أثار الجدل بفيلمه الوثائقي “تنغير جيروزاليم… أصداء الملاح” قبل سنوات، في استكشاف المكون العبري، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الهوية المغربية، من خلال شخصيات الجيل الثالث من اليهود المغاربة، ومن خلال فكرة النبش في الذكريات المشتركة من أجل إعادة إحياء الروابط الثقافية بين الأجيال.

وسبق للفيلم، الذي تبثه القناة الثانية ضمن برنامجها “قصص إنسانية”، أن عرض في فقرة “بانوراما مغربية” خلال الدورة 18 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش.

ورأى هشكار النور في المغرب، قبل أن يرحل في سن صغيرة رفقة والدته إلى فرنسا، حيث التحقا بوالده الذي كان عاملا كثير التنقل. وهو اليوم يعمل أستاذا لمادة التاريخ بعد تخرجه من جامعة السوربون.

نورا الفواري