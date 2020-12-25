تفكيك شبكة مخدرات ببني أنصار

أوقفت عناصر الفرقة المحلية للشرطة القضائية بمفوضية الأمن ببني أنصار، نهاية الأسبوع الماضي، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 18 سنة و30، للاشتباه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وضبط اثنان من المشتبه فيهم متلبسين بمحاولة تهريب كمية من مخدر الشيرا صوب مليلية المحتلة، عن طريق رميها فوق سياج حديدي بحي “باريو تشينو”، قبل أن تسفر التحريات عن تحديد هوية المشتبه فيه الثالث المتورط في هذا النشاط الإجرامي، وإيقافه بالمنطقة القروية فرخانة.

ومكنت عمليات التفتيش المنجزة في هذه القضية من حجز 600 غرام من الشيرا وكيلوغرامين و900 غرام من الكيف، إضافة إلى خمسة كيلوغرامات و200 غرام، من التبغ المهرب، وحجز سيارتين.

خالد العطاوي