العنف ضد النساء في تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي

يشكل القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء محور التقرير الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الذي تم تقديمه أمس الأربعاء خلال لقاء افتراضي.

فخلال مائدة مستديرة افتراضية حول موضوع “جميعا من أجل جعل القضاء على جميع أشكال العنف ضد الفتيات والنساء أولوية وطنية”، قدم مقرر وعضو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عبد المقصود الراشدي، أهم النقط المتضمنة في رأي المجلس المعنون ب”القضاء على العنف ضد الفتيات والنساء: استعجال وطني”.

ويسجل هذا الرأي، الذي تمت المصادقة عليه بالإجماع في 26 نونبر الماضي خلال الدورة العادية الـ116 للجمعية العامة للمجلس، أن مختلف الجهود المبذولة للقضاء على العنف ضد النساء تواجه صعوبة في بلوغ الأهداف المتوخاة.