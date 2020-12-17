كواليس الفرق

الرجاء الرياضي

يستأنف اللاعب الكونغولي فابريس نغوما، لاعب الرجاء الرياضي، تداريبه مع المجموعة، بعد تعافيه من الإصابة التي عاناها في الفترة الأخيرة.

ولم يشارك نغوما رفقة الرجاء منذ انطلاقة الموسم الحالي، إذ كان آخر ظهور له في نصف نهائي عصبة الأبطال، أمام الزمالك المصري.

الوداد الرياضي

استأنف الوداد الرياضي تداريبه صباح أمس (الاثنين)، بمركب محمد بنجلون بحضور جل اللاعبين، بمن فيهم أيوب سكومة، العائد من الإصابة، بعد أن استفاد الفريق من يوم راحة، أول أمس (الأحد)، منحهم إياه فوزي البنزرتي بعد العودة من آسفي.

وغاب عن حصة التدريب سفيان المودن، الذي يخضع اليوم (الثلاثاء)، بفرنسا لعملية جراحية قي الكعب.

الفتح الرياضي

أدخلت هزيمة الفتح الرياضي أمام اتحاد طنجة، أول أمس (الأحد)، لحساب الجولة الثالثة من البطولة الوطنية، اللاعب الليبي أنيس سالتو، في نوبة بكاء، بعد نهاية المباراة.

وعلمت «الصباح»، أن سالتو اعتذر لمسؤولي الفريق عن الهزيمة، واعتبرها غير مستحقة، خاصة أن الفريق سيطر على جميع مجريات المباراة، وافتقد اللمسة الأخيرة.

المغرب التطواني

أكدت الفحوص بالأشعة التي خضع لها يوسف التورابي تعرضه لإصابة في الغضروف، ما يستدعي خضوعه لعملية جراحية.

وأفادت مصادر مطلعة أن التورابي خاض المباريات الماضية مصابا، باستعمال مسكنات للألم، قبل أن ينصحه الطبيب بالراحة وإجراء العملية، مضيفة أن مسؤولي الفريق واللاعب يحاولون إيجاد طريقة للعلاج، وتأجيل العملية، إلى غاية توقف البطولة.

مولودية وجدة

عين مولودية وجدة عبد المالك صوان مدربا مساعدا لعبد السلام وادو، خلفا لكريم بنشريفة، الذي انفصل عنه بالتراضي في الفترة الأخيرة.

وكشف مصدر مطلع، أن وادو غير راض عن تعيين صوان، مدربا مساعدا، كما يرفض يحيى الأزهري مدربا لحراس مرمى المولودية.

ويستأنف مولودية وجدة التداريب اليوم (الثلاثاء)، تحضيرا للمباراة التي تجمعه بنهضة الزمامرة الأحد المقبل.