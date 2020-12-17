السجن لهاتك عرض قاصر

قضت الغرفة الجنائية الاستئنافية التابعة لمحكمة الاستئناف بالجديدة، أخيرا بإدانة شاب والحكم عليه ب3 سنوات بعد مؤاخذته، من أجل جناية هتك عرض قاصر نتج عنه افتضاض والتغرير بقاصر عن طريق التهديد والتدليس. وأدانت الغرفة الابتدائية ب5 سنوات سجنا نافذا.

وتوبع المتهم ذاته بناء على شكاية الضحية القاصر، التي صرحت فيها أنها تعرفت على المتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي وظلت تتواصل معه عبر الهاتف، إلى أن عبر لها عن رغبته في لقائها. وبعدما توطدت العلاقة بينهما، عبر لها عن رغبته في الزواج منها.

وأضافت أنه بدأ يتردد على منزل والديها وكانت تستضيفه كلما خلا المنزل من أهلها، واستغل ثقتها فيه وحبها له وافتض بكارتها. وجدد لها رغبته في الزواج منها، قبل أن يتراجع عن قراره.

وعززت الضحية شكايتها بشهادة طبية، من طبيبة رئيسية تشتغل بمستشفى محمد الخامس بالجديدة، التي أكدت فيها أن القاصر تعرضت لافتضاض بكارتها.

واستمعت الضابطة القضائية للمتهم، فاعترف بعلاقته مع المشتكية، وأكد أنه التقاها بالسوق الأسبوعي رفقة والدتها. وطلبت منه المجيئ إلى منزل والديها للتعرف عليهما. ولما التحق بها، وجد البيت فارغا فانصرف لحال سبيله، ونفى أن يكون مارس عليها الجنس.

أحمد ذو الرشاد (الجديدة)