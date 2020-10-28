الرصد الوبائي ليوم الأربعاء … 3985 حالة جديدة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2885 حالة شفاء، و61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 207 ألف و718 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 171 ألف و591 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3506حالة.

الدار البيضاء سطات 1876

الرباط سلا القنيطرة 536

الشرق 451

مراكش أسفي 255

سوس ماسة 230

طنجة تطوان الحسيمة 198

بني ملال خنيفرة 142

العيون الساقية الحمراء 84

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