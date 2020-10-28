مراسلات تكشف دعم الداخلية ل”بيجيدي”

فرضت مراسلات من مديرية الجماعات المحلية بوزارة الداخلية موجهة إلى رؤساء الجهات، دعوات لتمويل مشاريع الطرق التي أطلقتها وزارة التجهيز والنقل عبر إتفاقيات شراكة بين الوزارة والمجالس.

ولقي تدخل الوالي المدير العام لمديرية الجماعات المحلية غضب رؤساء مجالس الجهات، بسبب ما اعتبروه “خدمة أجندة العدالة والتنمية، بمحاولة النفخ في حصيلة الوزير عبد القادر عمارة”.

واحتج عدد من رؤساء الجهات بأن هذه المشاريع موكول تنفيذها لوزارة التجهيز والنقل وليس للجهات، التي اعتبر مسؤولون أن تدخل المديرية مثير للاستغراب، خاصة أن المراسلات المذكورة تهدف إلى إجبار الجهات على تمويل مشاريع لا تدخل ضمن اختصاصاتها، وهي المشاريع التي ينسبها الحزب الحاكم لنفسه في كل مناسبة انتخابية.

ولم يجد مسؤول بارز في الأصالة والمعاصرة بدا من دعوة الوالي خالد سفير إلى تقديم استقالته من وزارة الداخلية للترشح باسم “بيجيدي”، إذا كان يريد الاستمرار بهذا السلوك في خدمة أجندة الحزب الحاكم. مشددا على أن المراسلات الموقعة من قبل الوالي المذكور، “تخدم أجندة حزب على آخر بشكل غير مقبول، على مشارف الانتخابات”.

ياسين قطيب