الصباح السياسي

جلالة الملك يهنئ رئيس جورجيا بمناسبة عيد استقلال بلاده

وكالاتمنذ 4 ساعات
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بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى ميخائيل كافالاشفيلي، رئيس جورجيا، وذلك بمناسبة تخليد بلاده ليوم استقلالها.

وأعرب جلالة الملك، في هذه البرقية، عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات لميخائيل كافالاشفيلي، ولشعب جورجيا باطراد التقدم والرخاء.

ومما جاء في برقية جلالة الملك: “بنفس المناسبة، أود أن أعرب لكم عن بالغ تقديري لما يجمع بين المملكة المغربية وجورجيا من علاقات الصداقة المتينة والتعاون البناء، والتي نحرص سويا على تطويرها وتنويعها بما يستجيب لتطلعات شعبينا الصديقين”.

وكالاتمنذ 4 ساعات
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صورة وكالات

وكالات

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