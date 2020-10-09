حانات البيضاء تحتضر

شددت الأزمة الخناق على المستثمرين والعاملين في قطاع تقديم المشروبات الكحولية، بالحانات والملاهي والعلب الليلية، بعد أشهر من الإغلاق وغياب أي نوع من الدعم من قبل الحكومة، كما أن المسؤولين الترابيين والسياسيين يتحاشون القيام بأي خطوة لصالح القطاع، بذريعة خصوصية هذا المجال، رغم أنه يدر أموالا كثيرة على خزينة الدولة.

وصرح قاسم الجدوري الجيلالي، رئيس جمعية الأطلس أرباب الحانات والمطاعم والملاهي الليلية وتجار المواد الغذائية مع بيع الكحول، أن أزيد من 20 ألف عامل ومسير يعيشون الفقر والبطالة، منذ مارس الماضي، و”رغم ذلك فإن الحكومة تتجاهل رسائلنا ودعواتنا لإنقاذ هذا القطاع الذي دخل غرفة الإنعاش منذ مدة”.

وأضاف المتحدث ذاته، أن الحكومة سمحت للمطاعم والمقاهي بالعمل، كما أن بعض الفنادق أيضا، استمرت في تقديم خدمات المطعمة والمواد الكحولية، فيما تم استثناء الحانات ومحلات بيع الكحول، في وقت تعرف فيه بعض المطاعم اكتظاظا كبيرا، لأن الحانات مقفلة، مشددا على أن الحل هو السماح باستئناف العمل، لأن المواطنين يلجؤون إلى المطاعم التي تقدم المشروبات الكحولية بكثرة، مما يؤدي إلى إغلاق بعضها، إذ تجد المطاعم نفسها محرجة، وغير قادرة على استيعاب عدد الزبائن الوافدين عليها.

وأكد المتحدث ذاته، أن وضعية المستثمرين ساءت بشكل لا يتصور، وأما المسيرون والعمال، فإنهم يعيشون الفقر المدقع، كما أن جلهم قرر العمل في قطاع آخر، من أجل تأمين قوته اليومي، غير أن الأزمة هي العنوان الأبرز للوضعية الاجتماعية للمنتسبين للقطاع.

وأشار قاسم إلى أن جزءا كبيرا من العمال، عاجزون اليوم عن تسديد فواتير الكراء، والرسوم الدراسية لأبنائهم، إضافة إلى أن البعض تراكمت عليه ديون البنوك، في وقت لم تعلن فيه الحكومة وباقي المسؤولين، عن تاريخ يمكن لهذا القطاع أن يستأنف فيه نشاطه.

ومن جهة أخرى، شدد المتحدث ذاتهعلى أن القائمين على القطاع راسلوا طيلة مدةالتوقف عن العمل، والتيتجاوزت 7 أشهر،رئيس الحكومة ووزير الداخلية،لمناقشة تداعيات هذا القرار على المستخدمين وأسرهم، إلا أنهم تجاهلوا كل نداءات الاستغاثة التي أطلقها المستثمرون والعمال.

عصام الناصيري