إسبانيا والبرتغال يترشحان لمونديال 2030

البلدان يواجهان منافسة شرسة من أمريكا الجنوبية

أعلن الاتحاد االإسباني لكرة القدم، ونظيره البرتغالي، على هامش مباراة الفريقين الودية، ترشحهما المشترك لاستضافة كأس العالم 2030.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إسبانيا والبرتغال تطمحان لاستضافة البطولة الكبرى التي ستقام في 2030، بعد قطر في عام 2022، بينما ستقام نسخة 2026 في كندا والولايات المتحدة والمكسيك.

ويدعم بيدرو سانشيز، رئيس وزراء إسبانيا، ونظيره البرتغالي أنطونيو كوستا ترشح البلدين على أن تقام المباراة النهائية في سانتياغو برنابيو، جوهرة تتويج المشروع بعد الأعمال التي يتم تنفيذها فيه.

وسيتم اختيار الدولة المضيفة للبطولة قبل ست سنوات على إقامتها، أي في 2024، في مؤتمر الاتحاد الدولي، وإذا لم تتغير الأمور، فإن خطة “فيفا” هي مشاركة 48 فريقا، أي 16 فريقا أكثر من الوقت الحالي.

وسيتعين على إسبانيا والبرتغال منافسة إلى حدود اللحظة، أمام ترشيحين آخرين، هما التنظيم المشترك لأوروغواي والأرجنتين، وباراغواي وتشيلي.

وعلق لويس روبياليس رئيس الاتحاد الإسباني، الذي وقع الاتفاقية مع نظيره البرتغاليفرناندو غوميز، على الترشيح قائلا” هذا الاتفاق هو خطوة مهمة لهذا المشروع المشترك للاتحادين، ولكن أيضا للدولتين. كرة القدم، أداة رائعة لضخ القوة والإرادة للتغلب على الأوقات الصعبة.

وأضاف” القليل من الأشياء يمكن أن تولد المزيد من الحماس. لا يمكننا التفكير في شريك أفضل من البرتغال في استضافة كأس العالم. فلنعمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد البرتغالي”.

نور الدين الكرف