اعتقال “فراقشية” بسيدي اسماعيل

أحالت الضابطة القضائية التابعة للمركز الترابي للدرك الملكي بسيدي اسماعيل، أمس (الاثنين)، على أنظار الوكيل العام باستئنافية الجديدة، متهمين بالسرقة قاما بالاستيلاء على بقرة في ملكية فلاح سبق له أن تقدم بشكاية بعد اختفائها، وعلمت “الصباح” أن عناصر الدرك الملكي كثفت تحرياتها من أجل إيقاف المتورطين في عملية السرقة، بعد توصلها بمعلومات دقيقة بوجود أفراد العصابة بتراب جماعة أولاد افرج وهما بصدد بيعها. وأضافت المصادر أن المحققين توجهوا على وجه السرعة لمكان التدخل. وتمكنت عناصر الدرك من إيقاف المتهمين وبرفقتهما البقرة المسروقة، لتتم سياقتهما لمركز الدرك بسيدي اسماعيل، وبعد إشعار النيابة العامة المختصة، أمرت بوضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية، حيث تم استدعاء المشتكي الذي تعرف على البقرة. وخلال الاستماع إلى المتهمين اعترفا بسرقة البقرة وتوجها الى أولاد افرج من أجل بيعها، وبعد اتمام البحث أحيلا على الوكيل العام باستئنافية الجديدة، إذ قرر إيداعهما السجن المحلي، إلى حين عرضهما على غرفة الجنايات لمحاكمتهما من أجل المنسوب إليهما.

أحمد سكاب (الجديدة)