أخبار الصباح

> استمارة

أوضحت وزارة التربية الوطنية أن استمارة التعبير عن الرغبة في الاستفادة من التعليم الحضوري بالمؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، لا تقتضي تصحيح الإمضاء، والمصادقة عليها من قبل السلطات المختصة. وشددت الوزارة على أن التعبير عن اختيار صيغة التعليم الحضوري يجب أن يتم في أجل أقصاه بعد غد (الخميس).

(ك. م)

> باخرة

تم اكتشاف ثلاث حالات إصابة بفيروس كورونا بالباخرة القادمة من “سيت” الفرنسية باتجاه ميناء بني أنصار. وأشار مصدر مطلع إلى أنه، بعد وصول الباخرة إلى المياه البحرية التابعة لإقليم الناظور، أول أمس (الأحد)، لم يتم السماح لها بالدخول إلى الميناء، في انتظار إجراء فحوصات لجميع الركاب، للتأكد من عدد المصابين بالفيروس.

(خ. ع)

> إتاوات

استغل عون سلطة فرصة انشغال السلطات بتكثيف الحملات التحسيسية ضد وباء كورونا بجماعة سيدي موسى بن علي بالمحمدية، لإطلاق موسم الطوابق الثانية بمنطقة العثمانية، إذ وصلت الإتاوات المؤداة لبناء السلالم و”السترة” 2000 درهم، وتسبب المقدم (م.خ) في إحداث فوضى عارمة بذريعة أن هناك من يدعمه في قسم الشؤون الداخلية، ولم يقم بعملية هدم واحدة، عكس أعوان السلطة في جماعة سيدي موسى المجدوب المجاورة.

(ي. ق)

> ممرضون

رفضت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة إقرار ترقية استثنائية بأثر رجعي للممرضين المجازين، ضحايا التعديلات التي رافقت القوانين المؤطرة لهم. ويسود الغضب أوساط الممرضين وتقنيي الصحة المجازين من الدولة، بسبب الحيف الذي لحقهم، رغم انخراطهم بكل قوة في الجهود المتواصلة لمواجهة فيروس كورونا.

(ب. ب)

> بطاقة

سيكون على المواطنين الراغبين في تجديد بطاقة التعريف الوطنية، ابتداء من الخميس المقبل، الحصول على موعد مسبق من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية المخصصة لهذا الغرض (cnie.ma)، تفاديا للاكتظاظ داخل مراكز تسجيل المعطيات واحتراما للإجراءات الوقائية ضد “كورونا”، حسب ما أكده بلاغ عممته المديرية العامة للأمن الوطني، على صفحاتها بمنصات التواصل الاجتماعي.

(ن. ف)