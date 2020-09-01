الديفا في حفل على “تيك توك”

أعلنت الفنانة سميرة سعيد أنها ستحيي حفلا افتراضيا مباشرا يوم عاشر شتنبر الجاري، على تطبيق “تيك توك” لفائدة جمهورها في شتى أقطار الوطن العربي.

وضربت الديفا سميرة سعيد موعدا لجمهورها، من خلال رسالة نشرتها على حسابها على “إنستغرام”، على الساعة الثامنة والنصف مساء لمتابعة باقة من أشهر أعمالها الغنائية، التي تجمع بين جديدها الفني وروائع من ريبرتوارها ومن بينها “ع البال” و”احكي يا شهرزاد” و”أنا كثير عليك” و”عيونك قدامي” و”أيام حياتي”.

ورغم توقف تنظيم الحفلات وعدد من المهرجانات الغنائية، إلا أن الفنانة سميرة سعيد تواصل اشتغالها على أعمال جديدة، منها أغنية بعنوان “زعلنا من بعض”، التي تعاونت فيها مع كاتب الكلمات رمضان محمد والملحن محمد يحيى والموزع الموسيقي أمير محروس.

ومن أحدث أعمال الفنانة سميرة سعيد أغنية بعنوان “واقع مجنون”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب وهي من كلمات بهاء الدين محمد، وألحان أشرف سالم، وتوزيع محمد عرام، وإخراج نضال هاني.

واختارت الديفا من خلال أغنية “واقع مجنون” التعبير عن الواقع الذي يعيشه العالم، خاصة في ظل تفشي جائحة كورونا، التي راح ضحيتها عدد من الأشخاص.

يذكر أن سميرة سعيد أدت أغنية مسلسل “لما كنا صغيرين” من بطولة ريهام حجاج، والذي عرض رمضان الماضي ولقي تجاوبا كبيرا من قبل المشاهدين في الوطن العربي.

أمينة كندي