منتخب اليد في مجموعة صعبة

وضع الاتحاد الدولي لكرة اليد المنتخب الوطني في القبعة الرابعة، تحسبا لقرعة نهائيات كأس العالم، المقرر إجراؤها في الفترة بين 13 و31 يناير المقبل بمصر.

وضمت القبعة الرابعة إلى جانب المنتخب المغربي، منتخبات أنغولا والرأس الأخضر والكونغو الديمقراطية وبولونيا وروسيا، إضافة إلى المؤهلين عن منطقتي أمريكا الجنوبية وجزر الكارايبي، إذ قرر الاتحاد الدولي إجراء القرعة، لتحديد المجموعات والمباريات، في خامس شتنبر المقبل.

ويدخل المنتخب الوطني لكرة اليد انطلاقا من شتنبر المقبل، في تجمعات إعدادية، من أجل الاستعداد لهذه التظاهرة الدولية، غير أنه يواجه مشكلا كبيرا، يتمثل في أن أغلب اللاعبين محترفون بأوربا، الشيء الذي يثير الكثير من الصعوبات، لضمان تنقلاتهم إلى المغرب، بحكم أن جميع التجمعات سيجريها المنتخب بالمملكة.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة اليد إلى المونديال للمرة السابعة في تاريخه، بعد أن سجل أول مشاركة له في 1995، وحصل على الرتبة 22، والثانية في 1997 وأنهاها في الرتبة 23، وخاض مشاركته الثالثة في 1999، وحصل فيها على الرتبة 17، ثم الرابعة في 2001 وجاء في الرتبة 22، والخامسة في 2003 وحل فيها في الرتبة 23، ثم الأخيرة في 2007 وأنهاها في الرتبة 20.

ولم يسبق للمنتخب الوطني أن توج باللقب الإفريقي، وكانت أفضل مشاركة له في دورة 2006، التي تمكن فيها من الحصول على الميدالية النحاسية.

وجاء تأهل المنتخب الوطني إلى مونديال مصر، بعد حصوله على الرتبة الخامسة في بطولة إفريقيا، التي احتضنتها تونس في يناير الماضي.

صلاح الدين محسن