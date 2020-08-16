جمعية “إفريقية” ضد تشريد عمال “درابور”

قال المكتب المركزي للجمعية المغربية للتضامن الإفريقي، إنه يتابع وفروعه بأوغندا، وبوركينافاصو، وجزر القمر، والنيجر، والكونغو برازفيل، والكوت ديفوار، وبروندي واسبانيا.. بقلق كبير ما تعيشه المجموعة الاقتصادية “ساترام مارين”، المالكة للشركات “درابور، رمال وميدأوسيون” نتيجة الحصار المضروب على المجموعة، من خلال عدم تجديد الرخص لجرف الرمال بمنصات أزمور، والعرائش والمهدية.

وأكد بلاغ الجمعية أنه لا أحد يجهل مكانة شركة “درابور” العتيدة التي أسستها الدولة ورجالاتها لتقوية المجال البحري المغربي وحمايته من الغزو الأجنبي قبل أن خوصصتها وتسلمها كأداة استراتيجية لتطوير القطاع البحري وجرف الرمال وحمايته إلى القطاع الخاص المغربي الأصيل.

وأضافت أن الجمعية أن مناطق مولاي بوسلهام، والمهدية، وأزمور، والعرائش تعاني من ويلات هذه القرارات الارتجالية والمضللة، والساكنة والصيادين يعيشون أكبر كارثة بيئية في المغرب.

ودعا البلاغ الدولة المغربية وأطرها الوطنية التي واكبت تاريخ ومسيرة شركة درابور للوقوف رجلا واحدا لإعادة المياه إلى مجاريها وإفشال المخطط هدم هذه الشركة المواطنة التي تستعد أمام هذه الحملات لتسريح أكثر من 250 إطارا وعامل كدفعة أولى لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من حسابات، غير التي خطط لها ملك البلاد في توجيهاته الأخيرة لحماية مناصب الشغل في القطاع الخاص.