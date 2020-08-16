الحبس لرئيس جماعة أهان عامل تارودانت

بعد الحكم عليه بستة أشهر حبسا نافدا٬ وغرامة مالية قدرها 2000 درهم٬ أيدت محكمة الاستئناف بأكادير، الخميس الماضي، الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بتارودانت، ضد رئيس جماعة “افريجة”٬ التابعة لإقليم تارودانت، بسبب الدعوى التي رفعها ضده عامل إقليم تارودانت، يتهمه فيها بسبه وإهانته في رسالة صوتية بثها عبر تطبيقات التواصل الاجتماعي.

وسبق أن أصدرت غرفة الجنح التلبسية لدي المحكمة الابتدائية في تارودانت، نهاية يونيو الماضي، حكما في حق رئيس الجماعة الترابية “افريجة”، المنتمي لحزب العدالة والتنمية٬يدينه بستة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 2000 درهم٬ وذلك بسبب تسجيل صوتي تم تداوله على تطبيق “واتساب”٬ يتضمن عبارات السب والشتم والقدف والتشهير في حق العامل المذكور.

وأوقفت رئيس الجماعة الترابية “افريجة”، في شقة بحي السلام بمدينة أكادير٬ حيث تم تسليمه للشرطة القضائية بالمنطقة الإقليمية لأمن تارودانت التي باشرت الاستماع إليه وفق محاضر البحث، ليتم إحالته على وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية٬ الذي قرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي، وإيداعه السجن الفلاحي لتارودانت.