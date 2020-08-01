خبير يشكك في اللقاحات الروسية والصينية ضد كورونا

شكك خبير الأمراض المعدية أنطوني فاوتشي عضو خلية مكافحة فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، أمس الجمعة في سلامة اللقاحات التي يتم تطويرها حاليا في روسيا والصين.

واعلن فاوتشي في جلسة استماع أمام الكونغرس الأميركي “آمل حقا في أن يختبر الصينيون والروس لقاحاتهم قبل استخدامها على أي فرد”.

وأضاف مدير المعهد الأميركي للأمراض المعدية الذي يحظى باحترام كبير أن “الإعلان عن تطوير لقاح يمكن توزيعه حتى قبل اختباره يطرح في رأي مشكلة لكي لا أقول أكثر من ذلك”.

ويرى أن الولايات المتحدة لن تضطر للاعتماد على لقاحات تطورها دول أخرى.

وهذا الأسبوع أعلنت روسيا أنها ستبدأ اعتبارا من شتنبر وأكتوبر الانتاج الصناعي للقاحين ضد كوفيد-19 طورهما باحثون من مراكز حكومية.

وشبه كيريل ديميترييف رئيس الصندوق السيادي الروسي يمول تطوير أحد اللقاحين، السباق الحالي لإيجاد لقاح لكوفيد-19، باستكشاف الفضاء.

وقال لشبكة “سي ان ان” إن “الأميركيين فوجئوا عندما سمعوا إشارة سبوتنيك” أول قمر اصطناعي أطلقه الاتحاد السوفياتي في 1957. وأضاف “سيكون الأمر نفسه مع اللقاح. سنكون في الطليعة” لتطويره.

ولم تكشف موسكو البيانات العلمية التي تثبت فعالية لقاحاتها وسلامتها.

وأظهرت عدة مشاريع لتطوير لقاحات نتائج مشجعة بينها مشروع صيني يتم بالتعاون بين معهد أبحاث عسكرية ومجموعة “كانسينو بيولوجيكس” لانتاج الأدوية.

واجاز الجيش الصيني نهاية يونيو استخدام اللقاح في صفوفه حتى قبل بدء المراحل الأخيرة لتجربته.

وبلغت ثلاثة لقاحات تطور في الدول الغربية المرحلة الأخيرة في تجاربها السريرية على البشر، وهي لقاح لشركة “موديرنا” الأميركية وآخر تطوره جامعة أوكسفورد البريطانية بالتعاون مع مختبر “أسترا زينيكا” وثالث لتحالف “بايو ان تيك-بفايزر” الألماني-الأميركي.