منظمة الصحة: زيادة قياسية يومية لإصابات كورونا

أعلنت منظمة الصحة العالمية تسجيل زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا في أنحاء العالم، اليوم الجمعة، حيث فاق 292 ألف حالة.

وذكرت المنظمة في تقرير يومي أن أكبر الزيادات سجلت في الولايات المتحدة والبرازيل والهند وجنوب أفريقيا. وزاد عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 6812 وفاة.

ويعود الرقم القياسي السابق لعدد الإصابات اليومية إلى 24 يوليوز الجاري حين وصل العدد إلى أكثر من 284 ألفا. وارتفعت الوفيات بواقع 9753 في ذلك اليوم وذلك في ثاني أكبر زيادة يومية لعدد الضحايا على الإطلاق.