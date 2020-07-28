العثماني : أتحمل مسؤولية منع التنقل بين المدن والعودة إلى الحجر الصحي واردة

قال سعد الدين العثماني، رئيس رئيس الحكومة، إنه يتحمل المسؤولية في إتخاذ قرار منع التنقل من وإلى ثمانية مدن، وأن الحكومة تتحمل بدورها المسؤولية كذلك بشكل تضامني، في إشارة إلى إنهاء الجدل الذي صاحب البلاغ المشترك، المثير للجدل الصادر عن وزارتي الداخلية والصحة، والذي عارضه المغاربة وجلب سخطا عارما على الوزيرين وسخر من رئيس الحكومة أنه ليس على علم بهذا القرار المباغث الذي لم يمهل المواطنين24 ساعة لتنظيم تنقلهم.

وأكد رئيس الحكومة في افتتاح الاجتماع الثالث للجنة الوزارية لتتبع وتيسير البرنامج الحكومي، قبل قليل اليوم( الثلاثاء) إنه يمكن اتخاذ قرارات أصعب في المستقبل، إذا دعت الضرورة لذلك لا قدر الله، قائلا ” قد نعود إلى المربع الأول للحجر الصحي، إذا اضطررنا لذلك”.

وأضاف”لتجنب الوصول لهذه الوضعية يجب أن يلتزم الجميع بالإجراءات الضرورية وقواعد النظافة للوقاية من وباءكورونا “، موضحا أن المرحلة الصعبة التي يعيشها المغرب تحتاج الى الصبر والتعاون، وكذلك لقرارات صعبة، وأن قرار الحجر الصحي والمنع من الخروج من البيوت تم بمبرر، وأن إيقاف ملايين المواطنين عن مصدر رزقهم، كان أصعب بكثير من قرار المنع من التنقل من وإلى بعض المدن، الذي استدعته تطورات الحالة الوبائية المقلقة والارتفاع في منحنى الاصابات بفيروس كوونا “كوفيد 19″ وارتفاع عدد الوفيات،والحالات الحرجة.

وقال العثماني إن الحكومة ستتخذ القرارات المطلوبة واللازمة لحماية صحة الوطن والمواطنين، انطلاقا من معطيات علمية ودقيقة، وستتحمل مسؤوليتها وليس لديها حسابات انتخابية ولاسياسوية ولاحزبية، قائلا” حسابنا واحد، هو صحة الوطن والمواطنين”، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة الانخراط الجماعي لكسب هذا الرهان، وربح هذا التحدي.

أحمد الأرقام