مواجهة دامية بسبب “شيخ”

ريع الرخص يشعل فتيل تصفية حسابات بجماعة بني يخلف بخريبكة انتهت في المستعجلات

انتفض فلاحون في جماعة بني يخلف الموجودة بتراب إقليم خريبكة ضد ممارسات عون سلطة من رتبة (شيخ)، بعدما أن ضاقوا ذرعا مما وصفوه حكم “الحكرة” الممارس عليهم، من قبل عون سلطة مدعوم من رئيس الجماعة وخليفة القائد.

وأشغل ريع رخص “شفوية” فتيل تصفية حسابات وصلت حد المواجهة، كما وقع ليلة الجمعة الماضي، عندما أصيب شخص بكسر في فكه ونقل إلى مستشفى الشيخ زايد بخريبكة ومنه إلى المستشفى الجامعي ابن رشد بالبيضاء.

وعلمت “الصباح” أن سبب المواجهة وشايات كاذبة سربها أعوان سلطة باتهام الضحية بأنه مخبر سري لمصالح مراقبة المياه الجوفية، وأنه هو من تسبب في حجز عدد من آليات الحفر من قبل شرطة المياه.

ويتحكم عون السلطة في منح الرخص بفضل علاقة قرابة تجمع برئيس جماعة يستفيد بدوره من نسبة الأرباح مع بعض أصحاب “الصوندات”، مقابل منحهم امتياز احتكار العمل في دائرة نفوذ جماعته، في حين لا يحرك خليفة القائد، المكلف بتمثيل سلطة الوصاية في الجماعة المذكورة، ساكنا، أمام سطوة الشيخ، الذي يتباهى بألا سلطة تعلو على سلطته، إلى أن كشفت دوريات الحوض المائي زيف ادعاءاته، بوقف عمليات حفر سرية منح أصحابها تطمينات من عون السلطة، مفادها أن قريبه رئيس الجماعة لن يسمح للدورات المذكورة بدخول تراب الجماعة.

وعلمت “الصباح” أن رئيس الجماعة يتحدى الجميع بقربه من مسؤول كبير في العدل، ووصلت سطوته حد تهديد خصومه بالاعتقال، بعدما تأكد انحيازه لأنصاره، الذين يملكون حق التنقيب عن الماء والحفر دون رخصة، بينما تفرض على الآخرين إتاوات تصل إلى 50 درهما للتمر الواحد.

وأوضحت المصادر ذاتها أن السلطات الترابية توصلت بشكايات كثيرة بخصوص استفحال ظاهرة الآبار السرية، دون أن تحرك ساكنا، ما جعل جمعيات مدنية ومراكز حقوقية تكشف تواطؤ رجال وأعوان سلطة ومنتخبين، دون أن تبادر السلطة الترابية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من استنزاف الفرشة المائية والسطو على الأراضي السلالية.

وينتظر أن تتفجر ملفات أوراش سرية أخرى، لا تقل خطورة، كما هو الحال بالنسبة إلى المقالع العشوائية، التي تورط فيها رجل سلطة سابق وعدد من المنتخبين، الذين استباحوا أراضي جموع مخصصة للرعي.

وأوقعت شبكة للبناء العشوائي وحفر آبار بدون رخص، رجال سلطة ومقدمين وشيوخ في ورطة آلاف الثقب المائية المنجزة، من قبل صاحب شركة سوري مدعوم من قبل مسؤولين، خرقا لمقتضيات حماية وتثمين الموارد المائية وتجنب شبح العطش، الذي استوجب تعيين لجنة مختلطة يشرف عليها الملك.

وعلمت “الصباح” أن عدد الآبار غير القانونية وصل إلى مرحلة الخطر في مناطق كانت، إلى زمن قريب، في منأى عن آفة شح المياه، كما هو حال الجماعات القروية الواقعة في تراب عمالة خريبكة، وأن عدد الحفر السرية تجاوز 700 موقع في منطقة الكفاف بني يخلف وحدها.

ياسين قُطيب