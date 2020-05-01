فاس مكناس … 49 حالة شفاء و22 إصابة جديدة

سجلت جهة فاس مكناس 49 حالة شفاء جديدة من فيروس كوفيد 19، خلال ال 24 ساعة الماضية حسب ما علم لدى المديرية الجهوية للصحة.

وبذلك بلغ عدد المتعافين في الجهة 214 شخصا بينما استقر عدد الوفيات في 25، وفق الحصيلة التي أعلنتها المديرية الجهوية عند حدود الرابعة بعد زوال اليوم الجمعة.

وتوزعت حالات الشفاء الجديدة بين فاس (34) ومكناس (8) وتاونات (3) وتازة (2) وصفرو (1) وإفران (1).

وسجلت جهة فاس مكناس 22 إصابة جديدة بفيروس كوفيد 19، خلال ال 24 ساعة الماضية ليرتفع العدد الاجمالي للحالات المؤكدة بالجهة الى 573 حالة.

وقد سجلت الحالات الجديدة في فاس (18) وتازة (3)، وصفرو (1). وإجمالا، تتوزع حالات الإصابة بكوفيد 19 في الجهة بين مدن فاس (365 حالة)، مكناس (109)، تازة (52)، إفران (20)، تاونات (7)، صفرو (14)، مولاي يعقوب (5) والحاجب (1) . بينما لم يسجل إقليم بولمان أية حالة حتى الآن.

يذكر أن الحصيلة الوطنية التي أعلنتها وزارة الصحة أشارت إلى تسجيل 146 حالة إصابة جديدة، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين 4569.