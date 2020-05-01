ترمب يدعم المغرب بأكثر من 5 ملايير لمحاربة كورونا

أعلنت الحكومة الأمريكية الجمعة عن منح المغرب دعما بقيمة 5,7 مليون دولار في إطار مكافحة وباء كوفيد-19.

وأوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان بشأن المساعدات الصحية والانسانية التي تخصصها الولايات المتحدة للعديد من البلدان في إطار الاستجابة لجائحة كوفيد-19، أن الدعم الممنوح للمغرب يشمل 4 ملايين دولار من صندوق الدعم الاقتصادي للدفع بالانتعاش السوسيو اقتصادي للسكان المهمشين والذين هم في وضعية هشاشة في الوسطين الحضري والقروي وذلك من خلال برنامج التحويلات النقدية.

كما يهم هذا الدعم ” 1,7 مليون دولار للدعم الصحي الهادف أساسا الى المساعدة في إعداد أنظمة المختبرات ، وتفعيل الكشف عن الحالات والمراقبة الوبائية ، ودعم الخبراء التقنيين في مجال الاستجابة والإعداد، وتعزيز التواصل حول المخاطر”.

وذكر البيان أن “هذا الدعم يرتكز على الاستثمارات الأمريكية طويلة الأجل في المغرب بأزيد من 2,6 مليار دولار من المساعدات على مدى العشرين سنة الماضية ، بما في ذلك 64,5 مليون دولار موجهة لقطاع الصحة”.

وأفاد أنه منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية ، قامت الحكومة الأمريكية بتعبئة أزيد من 775 مليون دولار من المساعدات لحالات الطوارئ الصحية والإنسانية والاقتصادية والإنمائية لدعم الحكومات والمنظمات الدولية وغير الحكومية.

وأكدت الخارجية الامريكية أن هذا التمويل “الذي يقدمه الكونغرس ، سينقذ الأرواح من خلال تحسين التوعية في مجال الصحة العامة، وحماية المرافق الصحية وتعزيز قدرات المختبرات ومراقبة الأمراض، والاستجابة السريعة في أزيد من 120 دولة”.