إيقاف بودريقة بألمانيا … وهذه التفاصيل

علم موقع “الصباح” من مصادر متطابقة، أنه تم إيقاف محمد بودريقة، رئيس الرجاء الرياضي والبرلماني، بعد وصوله لمطار هامبورغ الدولي الألماني، أمس الثلاثاء، في التاسعة ليلا.

ورجحت المصادر نفسها أن يكون الإيقاف، بسبب مذكرة بحث صادرة عن قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع، بخصوص نزاعات مالية مع أشخاص.

وتحدثت مصادر أخرى، عن أسباب أخرى، من بينها بحث روتيني يستهدف جواز سفره الدبلوماسي، والذي حاول الدخول به لمطار هامبورغ.

وأكدت مصادر ثالثة، أن هناك احتمالا أن يكون سبب الاعتقال مذكرة بحث من الأمن الأوربي “الأوروبول”، بناء على شكاية دولة أوربية، حول تصريح كاذب بتصدير عملة أجنبية.

وإلى غاية صباح اليوم الأربعاء، لم يصدر أي بلاغ بخصوص الموضوع، من أي جهة رسمية، لتأكيد ظروف الإيقاف.

من جهتها، تنتظر إدارة الرجاء مستجدات القضية، قبل اتخاذ أي قرار، إذ ذكرت مصادر أن أعضاء المكتب يحاولون الحفاظ على الاستقرار داخل النادي في انتظار الجديد في الموضوع.

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