ضبط 1214 قرصا مخدرا بسيارتي أجرة في الرشيدية

أوقفت عناصر الشرطة بالأمن الجهوي بالرشيدية بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الجمعة، ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 28 و 39 سنة، يشتبه في تورطهم في قضية تتعلق بترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وعلمت “الصباح” من مصدر أمني أن توقيف اثنين من المشتبه فيهم تم على مستوى نقطة المراقبة المرورية بمدخل الرشيدية مباشرة بعد وصولهما على متن سيارتي أجرة كانا يتوليان قيادتهما، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتهما على 1214 قرص مخدر من نوع إكستازي وزيبام.

ومكنت الأبحاث والتحريات المتواصلة في هذه القضية، وفق المصدر ذاته، من توقيف شخص ثالث يشتبه في ارتباطه بهذا النشاط الإجرامي، حيث تم إخضاع الموقوفين الثلاثة لتدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.

(ي.ع)

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