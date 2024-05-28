عودة سايس واستدعاء الشيبي.. هذه التشكيلة الجديدة للمنتخب

كشف الناخب الوطني وليد الركراكي، اليوم الثلاثاء، لائحة لاعبي المنتخب الوطني لمباراتي زامبيا والكونغو، المرتقبتين في7 و11 يونيو المقبل برازفيل، ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.

وتميزت تشكيلة الأسود الجديدة بعودة العميد غانم سايس، الذي غاب عن وديتي أنغولا وموريتانيا الأخيرتين في مارس الماضي، وأسامة الصيباري، نجم إيندهوفن الهولندي، ونصير مزراوي مدافع بايرن ميونيخ الألماني، الذين غابا عن آخر مواجهتين بسبب الإصابة، مع استدعاء الدولي المغربي محمد الشيبي، لاعب بيراميدز، وأسامة ترغالين، المحترف في صفوف لوهافر الفرنسي.

وشملت اللائحة، أيضا، أسماء دوليين مغاربة تألقوا أخيرا في بطولات أجنبية رفقة نواديهم، من بينهم أشرف حكيمي، الذي أحرز كأس فرنسا مع باريس سان جيرمان، وسفيان رحيمي، الذي قاد العين الإماراتي للتتويج بلقب دوري أبطال آسيا، وسفيان امرابط، الذي توج رفقة ناديه مانشستر يونايتد بلقب كأس الاتحاد الإنجليزي، وحكيم زياش، المتوج بلقب الدوري التركي الممتاز (سوبر ليغ)، رفقة ناديه غلطة سراي، ثم أمين عدلي، الذي أحرز لقب كأس ألمانيا رفقة ناديه باير ليفركوزن.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني فاز في أولى مباريات تصفيات كأس العالم على منتخب تنزانيا بهدفين دون رد، في المباراة المجراة بدار السلام، فيما ألغيت مباراته الثانية بعد انسحاب منتخب إيريتيريا.

وفي ما يلي لائحة المنتخب الوطني المغربي لمباراتي زامبيا والكونغو:

حراسة المرمى: ياسين بونو، منير المحمدي، المهدي بنعبيد.

خط الدفاع: أشرف حكيمي، نصير مزراوي، نايف أكرد، شادي رياض، غانم سايس، أشرف داري، يحيى عطية الله، محمد الشيبي، عبد الكبير عبقار.

وسط الميدان: أسامة العزوزي، أمير ريشاردسون، سفيان امرابط، أسامة الصيباري، عز الدين أوناحي، بلال الخنوس، إبراهيم دياز، أسامة ترغالين.

خط الهجوم: حكيم زياش، أمين عدلي، سفيان رحيمي، إلياس بن صغير، أيوب الكعبي، يوسف النصيري، إلياس أخوماش.

يسرى عويفي

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