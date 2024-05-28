الملك يهنئ رئيس أذربيجان بمناسبة العيد الوطني لبلاده

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان بمناسبة العيد الوطني لبلاده.

وأعرب جلالة الملك في هذه البرقية، باسمه الخاص وباسم الشعب المغربي للرئيس علييف، عن أحر تهانئه ومتمنياته الصادقة للشعب الأذربيجاني بمزيد الرقي والرخاء، تحت قيادة فخامته الحكيمة.

ومما جاء في برقية جلالة الملك أيضا “وبهذه المناسبة، أود أن أعرب لفخامتكم عن تقديري للمستوى المتميز الذي بلغته علاقات الصداقة المتينة التي تجمع بلدينا، منوها بما يحذونا سويا من إرادة قوية لتعزيز وتنويع تعاوننا الثنائي في مختلف المجالات، بما يعود بالنفع العميم على شعبينا”.

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