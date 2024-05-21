المغرب ورومانيا يصدران طابعين بريديين مشتركين

تخليدا للذكرى الستين للعلاقات الدبلوماسية بين المغرب ورومانيا، أصدرت مجموعة بريد المغرب، اليوم الثلاثاء، طابعين بريديين مشتركين مع “رومفيلاتليا“، للاحتفال بالعلاقات التاريخية والصداقة بين البلدين.

وحسب بلاغ لمجموعة بريد المغرب، توصلت “الصباح” بنسخة منه، يسلط هذان الطابعان المشتركان الضوء على ثراء التراث الثقافي اللامادي للبلدين، إذ يجسدان لوحتين فنيتين تمثلان الأزياء التقليدية والفخار في كليهما، ما يعكس أصالة تراثهما.

وأوضح البلاغ ذاته، أن الجانب المغربي من الطابع يجسد الزي التقليدي الرمزي للمرأة المغربية، وهو القفطان المصنوع من البروكار المعروف بـ “لخريب“، والذي يتميز بنقوشه المعقدة والملونة التي تشبه التطريز. كما يبرز العمل الفني أيضًا قطعة فخارية من المدينة القديمة للفنون ومهد الفخار المغربي، مدينة فاس.

أما التصميم الذي يمثل دولة رومانيا، يضيف البلاغ، فيبرز الزي التقليدي الذي ترتديه النساء في منطقة “فالتشا“، وهو أحد الأزياء المميزة والأكثر تنوعا، حيث أن القطعة الأساسية هي القميص الأبيض المعروف باسم “الزافيلكا“، وهو قطعة مبهرة من حيث الزخرفة والمواد المستخدمة. كما يصور العمل الفني أيضا الفخار التقليدي لمدينة “هوريزو“، التي تتميز بأناقة وجمال الأشكال.

ويثري هذا الإصدار الجديد، سلسلة إصدارات مجموعة بريد المغرب المشتركة لطوابع بريدية مع دول أخرى، من بينها الإصدارات الأخيرة سنة 2024 مع سلطنة عمان، وسنة 2022 مع جمهورية صربيا، وسنة 2021 مع جمهورية الدومينيكان والجمهورية التونسية، والعديد من الإصدارات البريدية المشتركة حيث كان أولها الإصدار المشترك مع الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1987.

(ي.ع)