مرتيل.. انطلاق فعاليات “مهرجان عيد البحر”

انطلقت أمس (الاثنين)، بمرتيل فعاليات “مهرجان عيد البحر” في دورته الثانية.

الدورة التي أعطى النائب البرلماني عن دائرة المضيق الفنيدق “محمد العربي المرابط” انطلاقتها في إطار الانفتاح على المجتمع المدني بمرتيل، عرفت افتتاح المعرض النسوي للمنتجات المحلية الذي تنظمه الجامعة الإقليمية لمصممي الأزياء بعمالة المضيق الفنيدق.

بعدها قام النائب البرلماني “محمد العربي المرابط”، بإعطاء انطلاق افتتاح مهرجان عيد مرتيل في دورته الثانية، الذي تترأسه السيدة “نعمت برادة”، والذي ينظم بمناسبة الذكرى 21 لميلاد صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن.

وعرف المهرجان تكريم عدد من الشخصيات المرتيلية والوطنية.

واغتنمت رئيسة الجمعية الفرصة للتقدم بالشكر للنائب البرلماني على المجهودات التي يقوم بها، وانفتاحه على فعاليات المجتمع المدني خدمة للمنطقة عبر خلق فرص للتعريف بالمنتوجات المحلية التي تزخر بها المنطقة.

ومن جانبها، عبرت رئيسة نادي مرتيل للإعلام والتواصل عن الشكر للمجهودات الجبارة التي يقوم بها النائب البرلماني محمد العربي المرابط خدمة للصالح العام بمرتيل.

يوسف الجوهري (تطوان)