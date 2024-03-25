ارتفاع في حركة النقل الجوي بمطار أكادير

سجل مطار أكادير المسيرة الدولي خلال شهري يناير وفبراير المنصرمين ارتفاعا في حركة النقل الجوي بنسبة 23 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023.

وحسب معطيات للمكتب الوطني للمطارات، استقبل مطار أكادير حتى متم فبراير 2024 حوالي 449 ألف و676 مسافرا مقابل 365 ألف و493 مسافرا خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

وسجلت هذه البنية التحتية المطارية خلال شهر فبراير لوحده، ارتفاعا بنسبة 26 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023، حيث استقبل حوالي 230 ألف و378 مسافرا مقابل 182 ألفا و746 مسافرا في فبراير 2023.

وبهذا الأداء، استحوذ مطار المسيرة على 26 في المائة من حجم حركة النقل الجوي على المستوى الوطني، بعد مطارات الدار البيضاء محمد الخامس (33 في المائة) ومراكش المنارة (26 في المائة).

واستقبلت المطارات المغربية خلال شهري يناير وفبراير 2024 ما مجموعه 4 مليون و551 ألف و 240 مسافرا، وذلك بارتفاع قدره 17 في المائة مقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2023، بحسب المصدر ذاته.

وتم خلال شهر فبراير وحده، تسجيل ارتفاع قوي بنسبة 19 في المائة، حيث بلغ عدد المسافرين 2 مليون و266 ألف و620 مسافرا.

(و م ع)

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