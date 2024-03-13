وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية: نشكر الملك محمد السادس على دعمه لشعبنا

أعربت وزيرة شؤون المرأة الفلسطينية، آمال حمد، اليوم الأربعاء، عن شكرها للملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، على دعمه للشعب الفلسطيني.

وقالت الوزيرة الفلسطينية، على هامش مشاركتها في حدث رفيع المستوى نظمه المغرب في إطار الدورة الـ68 للجنة وضع المرأة المنعقدة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك: “نعرب عن شكرنا للملك وللحكومة والشعب المغربي على دعمهم للشعب الفلسطيني”.

وكان الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، قد أعطى تعليماته لإطلاق عملية إنسانية تهم توجيه مساعدة غذائية، عن طريق البر، لفائدة السكان الفلسطينيين في غزة ومدينة القدس الشريف.

وبالإضافة إلى المساعدة المؤسساتية، التي سيتم تقديمها على الخصوص عبر مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فقد تفضل الملك، بالتكفل، من ماله الخاص، بجزء كبير من المساعدة المقدمة، لا سيما تلك الموجهة للرضع والأطفال الصغار.

ويعد المغرب أول بلد يقوم بنقل مساعدته الإنسانية عبر هذا الطريق البري غير المسبوق وإيصالها مباشرة إلى السكان المستفيدين.

(و م ع)

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